Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बांसवाड़ा के सांसद की याचिका पर विचार से इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में नगर पालिकाएं बनाने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि यह विधायी अधिकार क्षेत्र का मामला है। सांसद राजकुमार रोत को मंत्रालय से संपर्क करने और लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाने का सुझाव दिया गया है।

बांसवाड़ा के सांसद की याचिका पर विचार से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) इलाकों में आने वाले शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सांसद राजकुमार रोत, जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, से संबंधित मंत्रालय से संपर्क करने को कहा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि सांसद लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। बांसवाड़ा के सांसद ने अपनी याचिका में कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और आबादी में बदलाव के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित कई बस्तियों का स्वरूप बदल गया है।

ये भी पढ़ें:फुटपाथ पर चलना एक मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगा दी फटकार

याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद, ये बस्तियां नगरपालिका प्रशासन के दायरे से बाहर हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।