Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व जज यशवंत वर्मा मामले से संबंधित याचिका खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में वर्मा के घर से मिली नगदी की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में भी ऐसी ही याचिका खारिज की जा चुकी है।

पूर्व जज यशवंत वर्मा मामले से संबंधित याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में जस्टिस वर्मा के घर से मिली नगदी मामले में एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष वकील घनश्याम उपाध्याय ने तर्क दिया था कि पद से इस्तीफा देने से बेहिसाब पैसे के लिए आपराधिक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। पीठ ने कहा कि पहले भी ऐसी ही एक याचिका खारिज की जा चुकी है। उपाध्याय ने कहा कि पिछली याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज की गई थी।

ये भी पढ़ें:कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ याचिका देख भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- चीप पब्लिसिटी

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आप एक वकील हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह सब सस्ती लोकप्रियता के लिए है। हम इस पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।