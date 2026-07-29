बिलकिस मीर मामले में जम्मू-कश्मीर की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की याचिका खारिज कर दी, जो बिलकिस मीर के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी एफआईआर रद्द करने के फैसले को चुनौती देती थी। मीर 2024 पेरिस ओलंपिक में कयाकिंग और कैनोइंग के लिए भारत की पहली महिला जज हैं। हाईकोर्ट ने मीर के खिलाफ एफआईआर रद्द कर अधिकारियों को फटकार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में बिलकिस मीर के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी एफआईआर रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। मीर 2024 पेरिस ओलंपिक में कयाकिंग और कैनोइंग के लिए भारत की पहली महिला जज हैं। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पिछले साल जुलाई के एक आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मीर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, वे ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने और फैसले की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने में हुई देरी माफ करते हुए, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया।
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