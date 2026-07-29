फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ रिलीज पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनिमेशन फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह फिल्म किसी भी तरह से भगवान जगन्नाथ के प्रति ‘भक्ति या श्रद्धा’ को कम नहीं करती है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट और एक भक्त की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में 17 जुलाई के उस आदेश में बदलाव करने की मांग की गई थी। उक्त आदेश में शीर्ष अदालत ने फिल्म निर्माता को पुरी में 28 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा खत्म होने के बाद फिल्म रिलीज करने की अनुमति दी थी।

पीठ ने उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया कि भगवान जगन्नाथ को कार्टून के रूप में दिखाना आपत्तिजनक है। जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा कि यदि कुछ लोग अपनी संवेदनशीलता के कारण प्रभावित होते हैं, तो रामायण और महाभारत पर कोई भी कलाकृति नहीं बनाई जा सकेगी। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ नाराजगी जताई कि जो कला और रचनात्मकता पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे उनकी संवेदनशीलता के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने आगाह किया कि यदि ऐसी याचिकाएं दायर होती रहीं, तो कोर्ट को हिंदू देवी-देवताओं के किसी भी रूप में चित्रण पर रोक लगाने के लिए कड़े आदेश देने पड़ सकते हैं। राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रीतांबर आचार्य ने कहा कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ को ‘डोरेमोन’ और ‘स्पाइडरमैन’ के रूप में दिखाया गया है। इस पर पीठ ने कहा कि भगवान जगन्नाथ को एनिमेटेड रूप में दिखाए जाने पर आचार्य की आपत्ति खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि फिल्म बच्चों के लिए थी। आदेश लिखवाने के बाद जस्टिस नागरत्ना ने फिल्म के निर्माता से कहा कि ‘वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जो भी उचित समझें, बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अदालत ऐसे रचनात्मक फैसलों पर कोई फैसला नहीं सुनाएगी।