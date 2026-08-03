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सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिल्ली में सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं होने के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीपीआई (एम) नेताओं की याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2020 में दिल्ली में सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषणों के लिए भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए, भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने 29 अप्रैल, 2026 के फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर सीपीआई (एम) नेताओं वृंदा करात और के.एम. तिवारी की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा कि हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों को देखा है। हमें उक्त फैसले में कोई गलती और खासकर कोई स्पष्ट गलती नहीं मिली है, जिसके लिए उस पर पुनर्विचार की जरूरत हो। पीठ ने 29 जुलाई को समीक्षा याचिका खारिज की थी और फैसले की प्रति अब अपलोड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के जून 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया था।

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