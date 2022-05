दाऊद इब्राहिम के भतीजे को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मकोका के तहत दर्ज है मामला

बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मोहम्मद रिजवान इकबाल हसन शेख इब्राहिम कास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

