सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल के कामकाज पर चिंता जताई

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के कामकाज पर सोमवार को गंभीर चिंता जताई और फार्मेसी कॉलेज को हर साल मंजूरी दिए जाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पूछा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित सुधारों के बावजूद पुरानी व्यवस्था क्यों जारी है। पीठ पीसीआई की ओर से फार्मेसी कॉलेज के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि फार्मेसी संस्थानों के लिए मंजूरी प्रक्रिया में अनिश्चितता छात्रों के लिए ठीक नहीं है।

न्यायमूर्ति बागची ने संस्थानों के पास जरूरी बुनियादी ढांचा होने के बावजूद उन्हें हर साल मंजूरी दिए जाने के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि बी. फार्मा पाठ्यक्रम के लिए एक साल का लाइसेंस मिलेगा और फिर अगले साल के लिए फिर से लाइसेंस लेना होगा।केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों और छात्रों दोनों के लिए यह स्थिति उचित नहीं है और वह इस मामले पर संबंधित पक्षों से चर्चा कर अदालत को अवगत कराएंगे। मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए नया कानून लाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की तर्ज पर होगा और इसके तहत राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का गठन किया जाएगा। मेहता ने कहा कि यह विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। पीठ ने संसद के चल रहे सत्र को देखते हुए मामले की आगे की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।