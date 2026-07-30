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‘दीपक प्रकाश बिहार के मंत्री कैसे बने हुए हैं, राज्य बताए’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी विधानसभा सदस्य नियुक्त हुए छह माह से अधिक समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं। याचिकाकर्ता ने मंत्री पद को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार को छह माह से अधिक समय तक मंत्री बने रहने के संवैधानिक आधार बताने को कहा है।

‘दीपक प्रकाश बिहार के मंत्री कैसे बने हुए हैं, राज्य बताए’

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से पूछा कि राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य नियुक्त हुए बगैर छह माह से अधिक समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं। शीर्ष अदालत प्रकाश को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करते हुए राज्य सरकार से टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बिहार से पूछा कि ‘पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने पद पर क्यों बने हुए हैं, जबकि वह न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। सीजेआई ने कहा कि यह पूरी तरह से कानून का सवाल है। राज्य सरकार को यह बताना होगा कि कोई मंत्री बिना चुने गए छह महीने से अधिक समय तक कैसे पद पर बना हुआ है। इस बारे में राज्य सरकार को मंगलवार यानी 4 अगस्त अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी छह माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। यदि छह माह के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो मंत्री पद छोड़ना होता है। मौजूदा मामले में छह माह से अधिक समय होने के बाद भी दीपक प्रकाश राज्य सरकार में मंत्री बने हुए हैं। याचिकामर्ता ने पीठ से कहा कि इसमें तुरंत दखल देने की जरूरत है。

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मामला पूरी तरह कानून से जुड़ा है

इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह पूरी तरह से कानून से जुड़ा मामला है। फिर भी राज्य सरकार को यह बताना होगा कि दीपक प्रकाश किस संवैधानिक आधार पर छह माह से अधिक समय से मंत्री पद पर बने हुए हैं? उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि मंत्री बने रहने देने का संवैधानिक आधार क्या है?

यह था मामला

याचिकाकर्ता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने। लेकिन राज्य में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने 15 अप्रैल, 2026 को इस्तीफा दे दिया। याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश ने पंचायती राज मंत्री के रूप में चार माह 26 दिनों तक कार्य किया, जिसके साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। हालांकि 7 मई, 2026 को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और उनके मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश दोबारा से पंचायती राज मंत्री बने। याचिका में दीपक प्रकाश को दोबारा से मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई है।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से किस विषय पर पूछा?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी विधानसभा सदस्य नियुक्त हुए छह माह से अधिक समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं।
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