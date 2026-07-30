‘दीपक प्रकाश बिहार के मंत्री कैसे बने हुए हैं, राज्य बताए’

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से पूछा कि राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य नियुक्त हुए बगैर छह माह से अधिक समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं। शीर्ष अदालत प्रकाश को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करते हुए राज्य सरकार से टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बिहार से पूछा कि ‘पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने पद पर क्यों बने हुए हैं, जबकि वह न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। सीजेआई ने कहा कि यह पूरी तरह से कानून का सवाल है। राज्य सरकार को यह बताना होगा कि कोई मंत्री बिना चुने गए छह महीने से अधिक समय तक कैसे पद पर बना हुआ है। इस बारे में राज्य सरकार को मंगलवार यानी 4 अगस्त अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी छह माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। यदि छह माह के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो मंत्री पद छोड़ना होता है। मौजूदा मामले में छह माह से अधिक समय होने के बाद भी दीपक प्रकाश राज्य सरकार में मंत्री बने हुए हैं। याचिकामर्ता ने पीठ से कहा कि इसमें तुरंत दखल देने की जरूरत है。