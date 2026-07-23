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जंगल की आग मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जंगल की आग रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे। अदालत ने मामले को फिर से विचार के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया, यह देखते हुए कि परिस्थितियों में बदलाव आया है। अदालत ने हाईकोर्ट से निगरानी जारी रखने का भी अनुरोध किया।

जंगल की आग मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2016 के एक आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने जंगल की आग रोकने और नियंत्रित करने समेत कई निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत ने मामले को दोबारा विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने गौर किया कि शीर्ष अदालत ने मार्च 2017 में हाईकोर्ट के दिसंबर 2016 के आदेश पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को 2016 के आदेश में दिए गए निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि लगभग एक दशक बीत चुका है और जाहिर है कि समय के साथ जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आए हैं।

अदालत ने कहा कि हमें यह भी लगता है कि जंगल की आग पर संबंधित हाईकोर्ट द्वारा लगातार निगरानी की जरूरत है, जो हमारे मुकाबले बेहतर स्थिति में है।शीर्ष अदालत ने यह आदेश दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की अपील भी शामिल थी। अदालत वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता की अर्जी पर भी सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने उत्तराखंड में जंगल की आग से जुड़े मुद्दे उठाए थे। हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि मामले को हाईकोर्ट के पास वापस भेजा जा रहा है ताकि वह विचार के लिए उठे सवालों पर फिर से गौर कर सके और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ज़रूरी नए निर्देश जारी कर सके। अदालत ने हाई कोर्ट से कुछ उचित समय तक मामले की निगरानी करने का भी अनुरोध किया।

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