Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिव्यांग अनुकूल नियम और मजबूत बनाने पर विचार करे केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों की सार्वजनिक जगहों और सुविधाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार को मजबूत नियम बनाने का आदेश दिया। सरकार को सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्यों को चार सप्ताह में आयुक्त नियुक्त करने का भी आदेश दिया।

दिव्यांग अनुकूल नियम और मजबूत बनाने पर विचार करे केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सार्वजनिक जगहों और सुविधाओं तक दिव्यांगों की पहुंच बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत नियम बनाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इसके लिए सरकार को विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर ‘बारीकी से’ विचार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इसका मकसद ऐसे मजबूत नियम बनाना है जिनमें कोई कमी न हो और जो यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग लोग आसानी से सार्वजनिक जगहों और सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत जरूरी नियम बनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सार्वजनिक जगहें और सेवाएं दिव्यांगों के लिए सुलभ हों। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नियम बनाने के बारे में दी गई दलीलों को सुनने के बाद केंद्र की ओर से अतरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे नियमों का मसौदे को अधिसूचित करने से पहले विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर विचार करें, ताकि नियम अधिक मजबूत, बिना गलती वाले और व्यावहारिक बन सकें。

ये भी पढ़ें:सार्वजनिक सुविधाओं तक दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश

चार सप्ताह में राज्य आयुक्त नियुक्त किए जाएं

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार और तमिलनाडु सहित 11 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा कानून के तहत दिव्यांगों के पुनर्वास की देखरेख के लिए राज्य आयुक्त (स्टेट कमिश्नर) नियुक्त नहीं किए हैं। पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह में राज्य आयुक्त नियुक्त करें। इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही, राज्यों को हिदायत दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मुख्य आयुक्त की मदद के लिए दो आयुक्त भी नियुक्त करे, ताकि चार सप्ताह में दिव्यांगों के पुनर्वास को पक्का किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सार्वजनिक जगहों और सुविधाओं तक दिव्ंयांगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार को नियम बनाने का आदेश देने की मांग की।

ये भी पढ़ें:दिव्यांग अनुकूल नियम और मजबूत बनाने पर विचार करे केंद्र

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक जगहों और सुविधाओं तक दिव्यांगों की पहुंच बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत नियम बनाने का आदेश दिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।