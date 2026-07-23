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गुजरात पुलिस की हिरासत में व्यक्ति की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस की हिरासत में जाहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक मौत की शुरुआती जांच जरूरी है और एसआईटी को तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

गुजरात पुलिस की हिरासत में व्यक्ति की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात पुलिस की हिरासत में कथित तौर मारपीट और यातना दिए जाने से हुई जाहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने एसआईटी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने और संबंधित अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

मामले का विवरण

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने मृतक जाहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख के बेटे तौफिक शेख की ओर से उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर यह फैसला दिया है। अपील में तौफिक ने गुजरात उच्च न्यायालय ने 29 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुलिस हिरासत में पिता की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता को संवैधानिक अदालत में जाने से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत कानूनी उपाय का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा कि ‘पुलिस हिरासत में में अप्राकृतिक मौत’ के मामले में शुरुआती जांच जरूरी है। यदि कोई दोषी ठहराने वाला सबूत मिलता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ‌एस.वी. राजू की उस दलील को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिकी दर्ज करने के बजाए, मामले में आरंभिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने पीठ से कहा कि इसके अलावा, मजिस्ट्रेट स्तर की जांच चल रही थी और पोस्टमार्टम करने वाली पांच डॉक्टरों की टीम को कोई चोट नहीं मिली थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता तौफिक की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि पुलिस मामले में आरोपियों को बचा रही है और मृतक के बेटे को भी धमकी दी जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस चरण में किसी संदिग्ध का नाम लिए बिना प्राथमिकी दर्ज करने का प्रथम दृष्टा मामला बनता है। बीएनएस प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच एक एसआईटी करेगी, जिसमें पुलिस उपायुक्त स्तर रैंक के अधिकारी और गुजरात के डीजीपीर द्वारा नामित दो अधिकारी शामिल होंगे। पीठ ने एसआईटी को तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट संबंधित अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो वह विरोध याचिका दायर कर सकता है और आगे की जांच आदि की मांग कर सकता है।

आपराधिक मामले की गंभीरता

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस आयुक्त से याचिकाकर्ता को कथित तौर पर मिल रही धमकियों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। आरोप है कि हिरासत में मृतक को डायबिटीज की कई गोलियां खाने के लिए मजबूर किया गया था। पीठ ने कहा कि सबसे अहम बात मरने से पहले दिया गया बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) है। यह मारपीट का मामला है।

जाहिरुद्दीन शेख की गिरफ्तारी

शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका के अनुसार, जाहिरुद्दीन शेख को 18 मई को वेजलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आरोप है कि हिरासत में उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। याचिका में दावा किया गया कि पुलिसकर्मियों ने जाहिरुद्दीन शेख को जबरदस्ती डॉक्टर की सलाह वाली 30 से 40 गोलियां खिला दीं, जिससे ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कितने महीनों का समय दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने और संबंधित अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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