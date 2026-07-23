गुजरात पुलिस हिरासत में मौत की जांच को एसआईटी गठित

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस की हिरासत में जहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसआईटी को तीन महीने में जांच खत्म करने का निर्देश दिया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का सुनिश्चित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात पुलिस की हिरासत में जहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने एसआईटी को तीन माह में जांच पूरी करने और संबंधित अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने मृतक जहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख के बेटे तौफिक शेख की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर यह फैसला दिया। अपील में तौफिक ने गुजरात हाईकोर्ट के 29 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुलिस हिरासत में पिता की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा कि ‘पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक मौत’ के मामले में शुरुआती जांच जरूरी है। यदि कोई दोषी ठहराने वाला सबूत मिलता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ‌एस.वी. राजू की दलील को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिकी दर्ज करने के बजाए, मामले में आरंभिक जांच होनी चाहिए।

एसआईटी में पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी हों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएनएस प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच एक एसआईटी करेगी, जिसमें पुलिस उपायुक्त स्तर रैंक के अधिकारी और गुजरात के डीजीपी द्वारा नामित दो अधिकारी शामिल होंगे। पीठ ने एसआईटी को तीन माह में जांच रिपोर्ट संबंधित अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो वह विरोध याचिका दायर कर सकता है और आगे की जांच आदि की मांग कर सकता है।

‘पुलिस आरोपियों को बचा रही है’ दूसरी ओर, याचिकाकर्ता तौफिक की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि पुलिस मामले में आरोपियों को बचा रही है और मृतक के बेटे को भी धमकी दी जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस चरण में किसी संदिग्ध का नाम लिए बिना प्राथमिकी दर्ज करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस आयुक्त से याचिकाकर्ता को कथित तौर पर मिल रही धमकियों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

यह था मामला शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका के अनुसार, जहिरुद्दीन शेख को 18 मई को वेजलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आरोप है कि हिरासत में उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। याचिका में दावा किया गया कि पुलिसकर्मियों ने जहिरुद्दीन शेख को जबरदस्ती डॉक्टर की सलाह वाली 30 से 40 गोलियां खिला दीं, जिससे ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई।