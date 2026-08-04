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साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले खातों से निपटने के एसओपी बनाने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में सुधार के लिए 4 सप्ताह में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी राज्यों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को शिकायत निवारण और पैसे की वापसी मॉड्यूल लागू करने के लिए तेज़ी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले खातों से निपटने के एसओपी बनाने का आदेश

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट्स और अन्य बैंक खातों से निपटने के लिए 4 सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने और इसे जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साइबर अपराध को बेहद गंभीरत बताते हुए कहा कि ‘इससे निपटने के तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने, तेजी से लागू करने और लगातार फॉलो-अप करने की जरूरत है।’

ये भी पढ़ें:म्यूल खातों से निपटने को 4 हफ्ते में एसओपी बनाए आरबीआई

साइबर ठगी के प्रति निर्देश

देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और ‌वी. मोहना की पीठ ने साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई को मजबूत करने के मकसद से सभी राज्यों और केंद्र सरकार और कानून के प्रवर्तन एजेंसियों को कई निर्देश जारी करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे ऐसी धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए बनाए गए शिकायत निवारण और पैसे की वापसी (मनी रेस्टोरेशन) मॉड्यूल को तेजी से अपनाएं और लागू करें। शीर्ष अदालत ने सरकार की ओर से पेश संयुक्त रिपोर्ट और अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि ‘हालांकि इस चरण में बताई गई प्रगति सराहनीय है, लेकिन जो तरीके पहले से लागू किए गए हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने, तेजी से लागू करने और लगातार फॉलो-अप करने की जरूरत है।’ पीठ ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा कि आरबीआई 4 सप्ताह के भीतर म्यूल अकाउंट्स/मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि और साइबर-आधारित धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक एसओपी तैयार करे और उसे जारी करे। पीठ ने एसओपी की एक कॉपी सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी मुहैया कराने का आदेश दिया है। पीठ ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) से संबंधित गृह मंत्रालय की एसओपी के तहत ‘शिकायत निवारण मॉड्यूल’ और ‘पैसे की वापसी (मनी रेस्टोरेशन) मॉड्यूल’- को तेजी से अपनाने और लागू करने को कहा है। साथ ही, इन दोनों मॉड्यूलों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी उचित कदम उठाने को कहा है।’

साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे सभी अदालतों और अन्य निर्णय लेने वाले अधिकारियों को शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दें ताकि वे साइबर धोखाधड़ी में शामिल बैंक खातों को फ्रीज करने (रोक लगाने) से जुड़े मामलों को देख सकें।

पीड़ितों को प्रोत्साहित करना

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को आम तौर पर सबसे पहले इस तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा करने से कानून में उपलब्ध किसी भी संवैधानिक, वैधानिक या अन्य कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने सक्षम अधिकारियों से कहा कि वे अपनी अगली स्थिति ‌रिपोर्ट में दर्ज और निपटाई गई शिकायतों का ‘राज्य-वार और बैंक-वार डेटा’ भी शामिल करें। साथ ही जारी किए गए बहाली आदेशों और पीड़ितों को लौटाई गई रकम का ब्योरा भी दें।

राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्रों की स्थापना

18 राज्यों में जीरो ई एफआईआर शुरू, बाकी भी करें राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्रों और ई-जोरो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक सिर्फ 18 राज्यों ने ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं। पीठ ने बाकी राज्यों से कहा कि वे चार सप्ताह के भीतर राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने और ई-जोरो एफआईआर शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी करें। शीर्ष अदालत ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ सलाह-मशविरा करके ई-जीरो एफआईआर सिस्टम को अपनाने के लिए कदम उठाने को भी कहा। पीठ ने अंतर-विभागीय समिति को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और सरकारी विभागों को जरूरी निर्देश, सलाह और आदेश जारी करे ताकि साइबर अपराधों, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम भी शामिल हैं, से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम चलाए और बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, शिकायत निवारण मॉड्यूल और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी कहा। पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए ठगी रोकने, जागरूकता, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से गई रकम की रिकवरी के लिए उपलब्ध मदद के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाएं।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को क्या आदेश दिया है?
आरबीआई को साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए 4 सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने और इसे जारी करने का आदेश दिया है।
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