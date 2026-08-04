म्यूल खातों से निपटने को 4 हफ्ते में एसओपी बनाए आरबीआई
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर ठगी के लिए म्यूल खातों और अन्य बैंक खातों के निपटारे के लिए चार सप्ताह में मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बेहतर कार्रवाई के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल खाते और अन्य बैंक खातों से निपटने के लिए 4 सप्ताह में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने और इसे जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे निपटने के तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने, तेजी से लागू करने और लगातार फॉलो-अप करने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में कार्रवाई को मजबूत करने के मकसद से सभी राज्यों और केंद्र सरकार और कानून के प्रवर्तन एजेंसियों को कई निर्देश जारी करते हुए यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने सरकार की ओर से पेश संयुक्त रिपोर्ट और अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हालांकि इस चरण में बताई गई प्रगति सराहनीय है, लेकिन जो तरीके पहले से लागू किए गए हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने, तेजी से लागू करने और लगातार फॉलो-अप करने की जरूरत है। पीठ ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा कि आरबीआई 4 सप्ताह में म्यूल खाते/धनशोधन गतिविधि और साइबर-आधारित धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक एसओपी तैयार करे और उसे जारी करे। पीठ ने एसओपी की एक कॉपी सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी मुहैया कराने का आदेश दिया है।
सभी हाईकोर्ट शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दे
सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे सभी अदालतों और अन्य निर्णय लेने वाले अधिकारियों को शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दें ताकि वे साइबर धोखाधड़ी में शामिल बैंक खातों को फ्रीज करने (रोक लगाने) से जुड़े मामलों को देख सकें।
पीड़ितों को तंत्र के इस्तेमाल के बारे में प्रोत्साहित करें
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को आम तौर पर सबसे पहले इस तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा करने से कानून में उपलब्ध किसी भी संवैधानिक, वैधानिक या अन्य कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं आएगी।
18 राज्यों में जीरो ई एफआईआर शुरू, बाकी भी करें
राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्रों और ई-जीरो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक सिर्फ 18 राज्यों ने ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं। पीठ ने बाकी राज्यों से कहा कि वे चार सप्ताह में राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने और ई-जीरो एफआईआर शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी करें। शीर्ष अदालत ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ सलाह-मशविरा करके ई-जीरो एफआईआर सिस्टम को अपनाने के लिए कदम उठाने को भी कहा।
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