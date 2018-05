किसका है इंतजार, 1 जून से जनता के लिए खोलें ईस्टर्न एक्सप्रेस वे- सुप्रीम कोर्ट

ईस्टर्न एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में लगातार हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि अगर इस महीने के आखिर तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वे 1 जून को जनता के लिए खोल दें।

यह एक्सप्रेस वे गाजियबाद से ग्रेटर नोएडो होते हुए हरियाणा के पलवल से जोड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे के खुलने के बाद काफी हद तक ट्रैफिक का बोझ दिल्ली के ऊपर से कम हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली से हरियाणा की ओर जानेवाली गाड़ियां इस एक्सप्रेस वे निकल पाएंगी।

Supreme Court orders Eastern Expressway be thrown open to public from 1 June, also stated that it will help de-congest Delhi. pic.twitter.com/9sExnnYPeF