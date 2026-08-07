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दुष्कर्म पीड़िता का इलाज नहीं करने पर अस्पताल 12 लाख का मुआवजा दें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में दुष्कर्म पीड़िता 4 साल की बच्ची का इलाज करने से इनकार करने वाले दो निजी अस्पतालों को 12 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। बच्ची की मौत इलाज के अभाव में हुई। कोर्ट ने अस्पतालों की मेडिकल जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।

दुष्कर्म पीड़िता का इलाज नहीं करने पर अस्पताल 12 लाख का मुआवजा दें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद में दुष्कर्म पीड़िता 4 साल की बच्ची का इलाज करने से इनकार करने वाले दो निजी अस्पतालों को 12 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। दुष्कर्म की घटना के बाद दोनों निजी अस्पतालों द्वारा इलाज करने से इनकार की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने जीवन बचाने के लिए मेडिकल संस्थानों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि अनुच्छेद 21 हर अस्पताल पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह दूसरी बातों की परवाह किए बिना इमरजेंसी मरीज का इलाज करें।

ये भी पढ़ें:दुष्कर्म पीड़िता का इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों को देना होगा 12 लाख रुपये मुआवजा

यह था मामला

देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामला कानूनी सुरक्षा उपायों और जमीनी स्तर पर उनके लागू होने के बीच एक ‘परेशान करने वाली’ कमी को उजागर करता है। पीठ ने कहा कि ‘गंभीर अपराधों के पीड़ितों के मामलों को संभालने के लिए अस्पतालों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए व्यापक ‘दिशा-निर्देश जारी’ करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मुआवजा देने का आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि गंभीर चोट लगने के बाद भी बच्ची लगभग पांच घंटे तक जीवित रही लेकिन उसे समय पर इलाज नहीं मिली। इसके बाद पीठ ने सेंट जोसेफ (मरियम) अस्पताल को 10 लाख रुपये और खजान सिंह मन्वी हेल्थ केयर सेंटर को 2 लाख रुपये बच्ची के पिता को भुगतान करने का आदेश दिया। पीठ ने दोनों अस्पतालों को मुआवजा राशि देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट बच्ची के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दिहाड़ी मजदूर है और मार्च की घटना की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे थे।

अस्पताल जान बचा सकते थे

यह मामला 16 मार्च को चार साल की बच्ची की बर्बर तरीके से दुष्कर्म के बाद हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि एक पड़ोसी बहला-फुसलाकर बच्ची को एकांत जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। बच्ची अपने परिवार को बेहोश और बुरी तरह खून से लथपथ मिली थी। परिजन बच्ची को दो निजी अस्पतालों में ले गए, लेकिन अस्पतालों ने कथित तौर पर इलाज देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस पर मामला दर्ज करने में देरी का आरोप

पीड़ित परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने पीठ से कहा कि ‘अस्पतालों में बच्ची की हालत स्थिर करने के लिए जरूरी सुविधाएं थीं, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रहे। उन्होंने पीठ से कहा कि पहले अस्पताल ने इमरजेंसी डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश भी नहीं की, जबकि दूसरे मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल ने भी जान बचाने वाला इलाज नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बच्ची जिंदा बच सकती थी।

खून बहते हुए मरीज को दूसरे अस्पताल भेजना जानलेवा : जस्टिस बागची

वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुलिस जांच में हुई कमियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करते समय पुलिस ने पिता का बयान ठीक से दर्ज नहीं किया और हालात से यौन उत्पीड़न का संकेत मिलने के बावजूद शुरू में सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया। साथ ही, पुलिस पर प्राथमिकि दर्ज करने में लगभग 30 घंटे की देरी करने का भी आरोप लगाया।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने ‌अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि गंभीर रूप से घायल बच्ची को दो किलोमीटर दूर किसी दूसरे अस्पताल में भेजना जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ‘जिस मरीज का खून बह रहा हो, उसे दो किलोमीटर की दूरी भी जानलेवा हो सकती है‌।’ जस्टिस बागची ने कहा कि चार साल के पीड़ित को कहीं और भेजने से पहले कम से कम खून या दूसरी इमरजेंसी केयर दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी डॉक्टरों को बुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई।

प्रश्न-उत्तर

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों को कितने रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों को 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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