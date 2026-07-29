दिव्यांग अनुकूल नियम और मजबूत बनाने पर विचार करे केंद्र
सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए केंद्र को मजबूत नियम बनाने के लिए कहा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर विचार करने का आदेश दिया है। सभी राज्यों को चार सप्ताह के भीतर राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिव्यांग लोगों की पहुंच को बेहतर बनाने के मकसद से एक अहम आदेश में केंद्र से कहा कि वह विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर ‘बारीकी से’ विचार करे। इसका मकसद ऐसे मजबूत नियम बनाना है जिनमें कोई कमी न हो और जो यह पक्का करें कि ऐसे लोगों की सार्वजनिक जगहों और सेवाओं तक आसानी से पहुंच हो। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने नियम बनाने के बारे में दी गई दलीलों पर ध्यान दिया और केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे नियमों के मसौदे को राजपत्र (गजट) में अधिसूचित करने से पहले विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर विचार करें, ताकि उन्हें और मजबूत, त्रुटि-मुक्त और व्यावहारिक बनाया जा सके। शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर, 2024 को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ (आरपीडब्ल्यूडी) की धारा-40 के तहत जरूरी नियम बनाए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सार्वजनिक जगहें और सेवाएं दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ हों। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी कड़ा संज्ञान लिया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु सहित ग्यारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिव्यांग लोगों के पुनर्वास की देखरेख के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अनिवार्य राज्य आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है。
चार सप्ताह में राज्य आयुक्त नियुक्त किए जाएं
पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम की धारा 79 के तहत राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करें। इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी राज्य को कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। बेंच ने आगे कहा कि किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कानून के तहत अनिवार्य रूप से मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो आयुक्तों की भी नियुक्ति करे। पीठ ने अब राजीव रतूड़ी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई अगले साल जनवरी के लिए तय की है।
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