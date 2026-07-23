पटना: गंगा किनारे छह सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की पीठ ने अशोक कुमार सिन्हा की ओर एनजीटी के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ को बताया गया कि इस अदालत के आदेशों के बावजूद अब तक पटना में नदी किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ‘हमें बताया गया है कि अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम बिहार सरकार कोा छह सप्ताह के भीतर पटना में नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच सभी अनधिकृत ढांचे/निर्माण और अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया।’ शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और कहा कि आदेश के पालन में किसी भी तरह की ढिलाई या अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। इससे पहले, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अवैध निर्माणों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए और समय देने की मांग की। उन्होंने पीठ से कहा कि नदी किनारे अतिक्रमण को लेकर कुछ राज्यों ने अभी जानकारी नहीं दी है। पीठ ने इसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हम सभी राज्यों को केंद्र को जरूरी जानकारी देने का एक आखिरी मौका देते हैं। ऐसा न करने पर हम उन राज्यों के मुख्य सचिवों को इस कोर्ट के सामने बुलाने के लिए मजबूर होंगे। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया जब याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश वशिष्ट ने पटना में गंगा नदी पर और उसके किनारे नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच सैकड़ों अतिक्रमणों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीठ से कहा कि ऐसी स्थिति होने के बावजूद, राज्य सरकार के अधिकारी इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए।