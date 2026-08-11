दिल्ली, पटना, लखनऊ में हो सकती है बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई
प्रभात कुमार नई दिल्ली। देशभर में सालों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण
प्रभात कुमार नई दिल्ली।
देशभर में सालों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी पर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों में नियमों की अनदेखी हुई निर्माण और रिहायशी संपत्तियों में वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत इन आदेशों से दिल्ली, लखनऊ, पटना और कई अन्य शहरों में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।
दिल्ली और लखनऊ में आगजनी घटनाएं
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। पीठ ने कहा कि ‘इस अदालत द्वारा पहले से व्यक्त की जा रही आशंका गलत नहीं थी क्योंकि देश भर में, खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और लखनऊ में, बड़े पैमाने पर आगजनी की दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें काफी संख्या में लोगों की जान चली गई है। पीठ ने कहा कि इन दुखद घटनाओं ने पहले से जताई जा रही आशंका को सही साबित किया है।’ सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों के सक्षम प्राधिकार को भवन निर्माण नियमों की अनदेखी के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
पटना में वाणिज्यिक गतिविधियों पर कार्रवाई
पटना में करीब 27 हजार रिहायशी मकानों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियां, होगी कार्रवाई
पटना नगर निगम की ओर से दाखिल एक नए हलफनामा में कहा गया है कि पिछले आदेश पर किए गए सर्वें के बाद तक कुल 26 हजार 746 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें रिहायशी संपत्ति का इस्तेमाल गैर-रिहायशी या वाणिज्यिक कामों के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को पारित आदेश में कहा है कि ‘यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि संबंधित नगर आयुक्तों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह लापरवाही बरती है।’ पीठ ने कहा कि जब तक इस अदालत ने मामले पर संज्ञान नहीं ले लिया, तब तक पटना नगर निगम को भवन निर्माण नियमों के इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघन और उल्लंघन करने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें बताया गया है कि मौजूदा अधिकारी अक्टूबर 2025 से इस पद पर हैं और उनसे पहले के निगमायुक्त अनिमेष कुमार पराशर, जो 26 नवंबर, 2021 से 4 अक्टूतर 2025 तक, यानी लगभग चार साल तक इस पद पर तैनात रहे। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भरोसा दिया है कि चार सप्ताह के भीतर नियमों की अनदेखी करने वाले सभी लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी और नियमों के तहत समुचित कार्रवाई भी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पा पालन करने और हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
पूर्व निगमायुक्त के खिलाफ कार्रवाई
पटना पूर्व निगमायुक्त के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई
पूर्व निगमायुक्त पराशर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा में कहा है कि उनके कार्यकाल में नगर निगम के नियमों के उल्लंघन से जुड़े लगभग 500 मामले सामने आए। इनमें से 81 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया गया और 129 मामलों में आदेश पारित किए गए। इसके अलावा, उन्होंने 397 से अधिक शिकायतों और 22 अन्य मामलों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘लगभग चार साल तक पद पर रहने वाले अधिकारी के लिए ऐसे आंकड़ों में हमें कोई उचित कारण नज़र नहीं आता। इससे मोटे तौर जाहिर होता है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा था, इस बारे में निगमायुक्त को कोई वास्तविक चिंता नहीं थी। इसके साथ ही, पीठ ने पूर्व निगमायुक्त रहे पराशर को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है कि पटना नगर निगम के नगर आयुक्त के तौर पर अपने कार्यकाल में ऐसी लापरवाही बरतने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। पीठ ने कहा है कि पटना नगर निगम के मौजूदा नगर आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक नोटिस नहीं भेजा गया है।
दिल्ली में सर्वे का आदेश
दिल्ली में आईआईटी के प्रोफेसर द्वारा किया जाएगा सर्वे
सुप्रीम कोर्ट आदेशों के बाद भी दिल्ली के लाजपत नगर और सरोजनी नगर मार्केट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में नियमों की अनदेखी और किसी अनहोनी का पता लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू नहीं किए जाने पर दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को आड़े हाथ लिया। पीठ ने 9 जुलाई को पारित अपने आदेश में लाजपत नगर और सरोजनी नगर मार्केट में नियमों की अनदेखी और संरचनाओं की मजबूती का पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली के दो प्रोफेसर एवं अन्य लोगों की कमेटी बनाने का आदेश दिया था ताकि सर्वे का काम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इन इलाकों का फिजिकल सर्वे करने का काम पूरा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि हम संबंधित पक्षों के बीच तालमेल के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, फिर भी हम अभी कोई सख्त आदेश नहीं दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान आईआईटी दिल्ली ने कहा कि उसने अपने दो प्रोफेसर को इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं और अब सिर्फ ड्राफ्ट्समैन को नॉमिनेट करना बाकी है, इसलिए हम अपने पहले के आदेश में बदलाव कर रहे हैं। पीठ ने नगर निगम और नगर पालिका परिषद को इस काम के लिए दो-दो काबिल ड्राफ्ट्समैन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर सर्वे का काम पूरा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तब दिया, जब इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार सिन्हा ने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण और निगम के कानूनों को लागू करने में साफ तौर पर हो रहे उल्लंघनों पर ध्यान दिलाया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्हा ने खासकर इमारतों की सुरक्षा और प्रॉपर्टी/जमीन के इस्तेमाल में गैर-कानूनी बदलाव का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सरोजिनी नगर और लाजपत नगर जैसे इलाकों की ओर इशारा किया था, जहां बड़े पैमाने पर उल्लंघन देखे गए थे। उन्होंने कहा था कि ‘इन इलाकों में इमारतें असल में असुरक्षित हैं क्योंकि उनकी नींव अतिरिक्त भार सहने के लिए डिजाइन नहीं की गई है क्योंकि मंजूरी की सीमा से अधिक निर्माण किया गया था। यह भी देखा गया था कि इन इलाकों में लोगों की भारी आवाजाही को देखते हुए, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
लखनऊ में कार्रवाई की आवश्यकता
लखनऊ में भी एलडीए को नियमों की अनदेखी की पहचान कर कार्रवाई के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को शहर में नियमों की अनदेखी कर हुए निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों/संपत्तियों में चल रहे वाणिज्यिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए दिल्ली की तरह की सर्वे करने का आदेश दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रथमेश कुमार ने पीठ को बताया कि 51 संपत्तियों की पहचान की गई है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे बिना किसी देरी के तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर यह भी बताया गया है एलडीए के पूरे अधिकार क्षेत्र में फॉलो-अप का काम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा और इसे तीन सप्ताह में पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि ‘एलडीए द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को गंभीरता से लिया जाए और तेजी से पूरा किया जाए, बिना किसी ढिलाई, पक्षपात या दोषी अधिकारियों के प्रति नरमी बरते।’ एलडीए उपाध्यक्ष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पेश होने वाले अधिकारी बेदाग ईमानदारी वाले और इस काम को संभालने में सक्षम व्यक्ति होंगे। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने भी पीठ को भरोसा दिलाया कि एलडीए उपाध्यक्ष की नीयत में कोई खोट नहीं मिलेगी। इससे पहले, एलडीए उपाध्यक्ष ने अवमानना के मामले में माफी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया।
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