तीन तलाक कानून की सुप्रीम कोर्ट करेगा समीक्षा, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक (Triple Talaq) को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक लागू किए गए नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।

Supreme Court issues notice to Central government after hearing three petitions which had challenged the constitutional validity of 'The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (Triple Talaq law)