सुप्रीम कोर्टः अब सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं, समिति लेगी अंतिम फैसला

अब सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने संबंधी अंतिम फैसला केंद्र की तरफ से गठित अंतर मंत्रालयी समिति लेगी।

केंद्र के हलफनामे को किया स्वीकार

