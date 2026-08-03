कोर्ट परिसर में पुरुष, महिला, दिव्यांग व ट्रांसजेंडरों के लिए बनेगा अलग-अलग शौचालय
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार के सभी न्यायालय परिसरों में पुरुष, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय पटना हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति की बैठक में लिया गया। न्यायालय परिसर में शौचालय निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य के सभी न्यायालय परिसरों में पुरुष, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के प्रभारी महानिबंधक ने इस संबंध में मुख्य सचिव, विधि विभाग, वित्त विभाग और भवन निर्माण विभाग के सचिव समेत सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार 21 जुलाई को गठित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि जेन कौशिक बनाम भारत संघ एवं राजीव कलिता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 17 अक्टूबर 2025 के आदेश के आलोक में सभी कोर्ट परिसरों में पर्याप्त और सुगम्य शौचालय सुविधा सुनिश्चित की जाए।
समिति ने 31 अगस्त तक की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में 28.12 लाख की लागत से टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। समिति ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को साइट का ले-आउट प्लान मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करने और निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही भोजपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा और सुपौल में फैमिली कोर्ट परिसर के अंदर चाइल्ड सेफ वाशरूम का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। विधि विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाएं, जिससे शौचालयों का निर्माण जल्द हो सके।
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