अररिया: जमानत आवेदनों में अब सात बिंदुओं का खुलासा अनिवार्य : जिला न्यायाधीश

अररिया, विधि संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रकार के जमानत आवेदनों में सात बिंदुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य किया है। जिला जज गुंजन पाण्डेय के माध्यम से अधिवक्ताओं को इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। इन बिंदुओं में केस की जानकारी, हिरासत का विवरण और आपरधिक इतिहास का उल्लेख करना शामिल है।

अररिया, विधि संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय ने जिला बार एसोसिएशन व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/महासचिव के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को सूचित किया कि अब न्यायालयों में दायर होने वाले सभी प्रकार के जमानत आवेदनों (बेल मैटर्स) में सात बिंदुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। जिला जज गुंजन पाण्डेय के हवाले से जिला जज के सिरस्तेदार सह एडमिसट्रेशन इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 825/2026 (जेबा खान बनाम यूपी राज्य) में दिए गए निर्देशों के आलोक में पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर अब से राज्य के सभी न्यायालयों में दायर होने वाले सभी प्रकार के जमानत आवेदनों (बेल मैटर्स) में सात (07) बिंदुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है।

जमानत आवेदन में अनिवार्य बिंदू बताया गया कि जमानत आवेदन में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने वाले बिंदुओ में 01. केस का पूरा विवरण जैसे एफआईआर संख्या और दिनांक, संबंधित थाना, जिला एवं राज्य का नाम। परिवाद पत्र/शिकायत मामला होने पर परिवाद संख्या और संबंधित न्यायालय का नाम। 02. धाराएं एवं सजा मामले में लगाई गई सभी कानूनी धाराओं का विवरण तथा उनमें निर्धारित अधिकतम सजा का उल्लेख। 03. हिरासत का विवरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि और अब तक की कुल हिरासत अवधि का स्पष्ट विवरण। 04. मामले की वर्तमान स्थिति जैसे- मामला किस चरण में है - जांच, चार्जशीट, संज्ञान, आरोप गठन या गवाही। इसके साथ ही चार्जशीट में दर्ज कुल गवाहों की संख्या और अब तक परीक्षित गवाहों की संख्या का भी उल्लेख करना होगा। 05. आपराधिक इतिहास में यदि अभियुक्त का कोई पुराना आपराधिक इतिहास है तो उसकी एफआईआर/परिवाद संख्या, थाना/न्यायालय का नाम, धाराएं और केस की वर्तमान स्थिति - लंबित/बरी/दोषसिद्ध का विवरण देना होगा। 06. पूर्व जमानत आवेदनों का विवरणी में - क्या आवेदक ने पहले इस मामले में इस न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था? यदि हाँ, तो केस संख्या, न्यायालय का नाम और उसका परिणाम अनिवार्य रूप से दर्शाएं.

कठोर प्रक्रिया की जानकारी 7. कठोर प्रक्रिया की जानकारी से संबंधित क्या आवेदक के विरुद्ध कोई गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हुआ है या उसे भगोड़ा घोषित किया गया है।

बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। इसके अनुपालन न होने की स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

उपरोक्त बिंदुओं का पालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय ने भी सभी अधिवक्तागण से अपेक्षा की है वे जमानत आवेदन दायर करते समय उपरोक्त सभी बिंदुओं का समुचित रूप से खुलासा सुनिश्चित करें। ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशा का अनुपालन नियमानुसार किया जा सके।