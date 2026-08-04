Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए 6 साल करने का निर्देश दिया। पहले यह अवधि क्रमशः 3 और 5 साल थी। अदालत ने बताया कि भारतीय सड़कों पर 56 फीसदी वाहन बिना बीमा के हैं।

नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि को ‌4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए ‌6 साल तक करने का ‌निर्देश दिया है। पहले यह अवधि कारों के लिए 3 साल और मोटरसाइकिल के लिए 5 साल थी। जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा कि आठ साल पहले जारी इस निर्देश के बावजूद, कई वाहन बिना बीमा के हैं। पीठ ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया। जस्टिस करोल ने आदेश में कहा कि ‘8 साल पहले दिए गए निर्देश के बाद भी, बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के हैं। हालांकि इरडा और जीआईसी ने सिफारिश की है कि इस अवधि को न बढ़ाया जाए, लेकिन हमारा मानना ​​है कि सड़क सुरक्षा के हित में इस अवधि को एक साल बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से, नई कारों के लिए 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए छह साल अवधि के लिए थर्ड-पार्टी बीमा खरीदना अनिवार्य होगा।’ शीर्ष अदालत ने इरडा को इस आदेश को लागू करने के लिए तुरंत जरूरी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें:नई कार के लिए थर्ड पार्टी बीमा की अवधि 4 साल और दोपहिया के लिए 6 साल करने का निर्देश

बगैर बीमा के 56 फीसदी वाहन सड़कों पर चल रहे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन नहीं होने पर चिंता जाहिर की और कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सड़कों पर चलने वाले लगभग 56 फीसदी वाहनों का बीमा नहीं है। पीठ ने कहा कि 30.48 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैध बीमा नहीं है। पीठ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को अक्सर मुआवजे के लिए ‘दर-दर भटकना’ पड़ता है, खासकर तब जब दोषी वाहन के पास कोई बीमा कवर न हो.

ये भी पढ़ें:बिना थर्ड पार्टी बीमा के नहीं मिलेगा ईंधन : सुप्रीम कोर्ट

अनिवार्य बीमा का मकसद पीड़ितों को मुकदमों से बचाने का

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा-146 के तहत अनिवार्य बीमा का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा‌ मिले, बल्कि यह भी है कि उन्हें लंबे समय तक चलने वाले कानूनी मुकदमों में न उलझना पड़े। फैसले में कहा गया है कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में भारत में 4.87 लाख से अधिक सड़क हादसे हुए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बिना बीमा वाले वाहनों की समस्या दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके परिवारों की मुश्किलों को और बढ़ा देती है।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि कितनी बढ़ाई है?
सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि को 4 साल तक बढ़ाया है।
ये भी पढ़ें:जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा; सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।