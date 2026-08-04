नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए 6 साल करने का निर्देश दिया। पहले यह अवधि क्रमशः 3 और 5 साल थी। अदालत ने बताया कि भारतीय सड़कों पर 56 फीसदी वाहन बिना बीमा के हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि को 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए 6 साल तक करने का निर्देश दिया है। पहले यह अवधि कारों के लिए 3 साल और मोटरसाइकिल के लिए 5 साल थी। जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा कि आठ साल पहले जारी इस निर्देश के बावजूद, कई वाहन बिना बीमा के हैं। पीठ ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया। जस्टिस करोल ने आदेश में कहा कि ‘8 साल पहले दिए गए निर्देश के बाद भी, बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के हैं। हालांकि इरडा और जीआईसी ने सिफारिश की है कि इस अवधि को न बढ़ाया जाए, लेकिन हमारा मानना है कि सड़क सुरक्षा के हित में इस अवधि को एक साल बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से, नई कारों के लिए 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए छह साल अवधि के लिए थर्ड-पार्टी बीमा खरीदना अनिवार्य होगा।’ शीर्ष अदालत ने इरडा को इस आदेश को लागू करने के लिए तुरंत जरूरी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है.
बगैर बीमा के 56 फीसदी वाहन सड़कों पर चल रहे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन नहीं होने पर चिंता जाहिर की और कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सड़कों पर चलने वाले लगभग 56 फीसदी वाहनों का बीमा नहीं है। पीठ ने कहा कि 30.48 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैध बीमा नहीं है। पीठ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को अक्सर मुआवजे के लिए ‘दर-दर भटकना’ पड़ता है, खासकर तब जब दोषी वाहन के पास कोई बीमा कवर न हो.
अनिवार्य बीमा का मकसद पीड़ितों को मुकदमों से बचाने का
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा-146 के तहत अनिवार्य बीमा का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा मिले, बल्कि यह भी है कि उन्हें लंबे समय तक चलने वाले कानूनी मुकदमों में न उलझना पड़े। फैसले में कहा गया है कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में भारत में 4.87 लाख से अधिक सड़क हादसे हुए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बिना बीमा वाले वाहनों की समस्या दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके परिवारों की मुश्किलों को और बढ़ा देती है।
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