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कैंपस में छात्र-छात्राओं के लिए होगा फुटपाथ

By Praveen Dixit
हिन्दुस्तान, मेरठ
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हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैदल चलने वालों के लिए साफ और अतिक्रमण मुक्त जगह होने के फैसले के बीच चौ.चरण सिंह विवि कैंपस में छात्रों के लिए समर्पित फुटपाथ बनेगा। यह फुटपाथ 4.3 किमी लंबा होगा जिसमें 3.3 किमी का निर्माण पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है।

कैंपस में छात्र-छात्राओं के लिए होगा फुटपाथ

हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैदल चलने वालों के लिए साफ और अतिक्रमण मुक्त जगह होने के फैसले के बीच चौ.चरण सिंह विवि कैंपस में छात्रों के लिए समर्पित फुटपाथ बनेगा। छह फुट चौड़े इस फुटपाथ पर ना केवल टाइल्स होंगी बल्कि मौजूदा पेड़ यथावत रहेंगे। 4.3 किमी लंबे इस फुटपाथ में से विवि कैंपस में 3.3 किमी का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि एक किमी पर काम होना है। इन फुटपाथ के बाद कैंपस में छात्र-छात्राओं और बच्चों के लिए स्कूल से विभागों तक आना-जाना सुरक्षित हो जाएगा। यहां बनेगा अब फुटपाथ

फुटपाथ का निर्माण

प्रस्तावित फुटपाथ ऑडिटोरियम से सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज और अंबेडकर हॉस्टल से मनोविज्ञान विभाग के सामने ट्यूबवेल तक होगा। इस रास्ते पर आम दिनों में छात्र-छात्राओं सहित शिक्षक एवं कर्मचारी गुजरते हैं। दोनों रास्तों पर पर हॉस्टल, कांशीराम शोधपीठ, मूल्यांकन भवन, मदन मोहन विद्या मंदिर, इतिहास, लॉ, भौतिकी, भूगोल, पत्रकारिता एवं योग विज्ञान विभाग मौजूद हैं। विविय के अनुसार यह फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त रहेंगे। जल्द ही विवि फुटपाथ बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया है। फैसले के अनुसार निर्धारित फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक पहला है और यह अधिकार गाड़ियों को मिलने वाले विशेषाधिकार से ऊपर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश की प्रत्येक सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए साफ और अतिक्रमण मुक्त जगह होने के निर्देश दिए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का निर्माण कब तक होगा?
जल्द ही विवि फुटपाथ बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा।
Praveen Dixit

लेखक के बारे में

Praveen Dixit

शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


उच्च शिक्षा और लक्ष्य

उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज

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