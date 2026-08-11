मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का न्यायालयों में कराएं निपटारा
नैनीताल में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘मेडिएशन फॉर नेशन 3.0’ अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र सुलझाना है। पारुल थपलियाल ने जनता से अपील की है कि वे न्यायालय आकर मध्यस्थता का लाभ उठाए और समय व खर्चा बचाएं।
नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) की ओर से ‘मेडिएशन फॉर नेशन 3.0’ नामक राष्ट्रव्यापी विशेष मध्यस्थता अभियान ‘संवाद से समाधान, मध्यस्थता से न्याय -राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0’ का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की सचिव पारुल थपलियाल ने बताया कि इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से आपसी सहमति से शीघ्र समाप्त करना है, जिनमें समझौते की वास्तविक संभावना मौजूद हो। उन्होंने आम जनता से अपील की है, यदि वे इस मौके का लाभ पाना चाहते हैं, तो न्यायालय आकर मध्यस्थता के माध्यम लंबित मामलों का निपटारा कर अपना समय और खर्चा बचा सकते हैं।
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