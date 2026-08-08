घटना के बाद महिलाओं को तुरंत कानूनी मदद मिले : जस्टिस नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट की जज बी.वी. नागरत्ना ने महिलाओं को कानूनी मदद देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कर्नाटक में हाल ही के बदलावों पर चिंता व्यक्त की, जिनसे हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र कम हुआ है। महिला न्याय पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने सुझाव दिया कि कानूनी सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए और उचित ढांचा बनाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट की जज बी.वी. नागरत्ना ने घटना के तुरंत बाद महिलाओं को कानूनी मदद देने की वकालत की। साथ ही, उन्होंने कर्नाटक में हाल ही में हुए उन बदलावों पर भी चिंता जताई, जिनसे नियमित पहली अपील पर हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र कम हो गया है। जस्टिस नागरत्ना शनिवार को नेशनल कमीशन फॉर विमेन (एनसीडब्ल्यू) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट और कर्नाटक न्यायिक अकादमी के सहयोग से आयोजित ‘महिलाओं के लिए न्याय’ विषय पर दो दिवसीय दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रही थीं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि घटना के तुरंत बाद, चाहे पुलिस स्टेशन में हो या अस्पताल में, कानूनी मदद दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक बेहतर ढांचा बनाया जाना चाहिए ताकि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (तालुका स्तर तक) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, गांवों के सरकारी अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों के बीच तालमेल बन सके। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच 4,14,795 महिलाओं ने कानूनी मदद ली, और इस आंकड़े को काबिले-तारीफ बताया। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी हाईकोर्ट कानूनी मदद के जरिए मामलों का फैसला करे, तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। इससे अगर कोई हारने वाला पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, तो पहले से जानकारी उपलब्ध रहेगी।
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