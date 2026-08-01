अच्छा काम करने वाले जजों के साथ अन्याय कर रहा कोलेजियम : जस्टिस भुइयां
सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जल भुइयां ने कोलेजियम की आलोचना की और कहा कि कारण न बताने से बेहतरीन जजों के साथ अन्याय होता है। उन्होंने इसे पारदर्शिता के सिद्धांत से हटने का एक संकेत बताया। भुइयां ने जजों के प्रमोशन मामलों में कमी की और न्यायपालिका में अयोग्य व्यक्तियों के प्रवेश की संभावना दर्शाई।
सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जल भुइयां ने शनिवार को जजों की नियुक्ति के लिए कारण न बताने पर कोलेजियम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कारण न बताकर, कोलेजियम उन कई जजों के साथ अन्याय करता है जो सच में बेहतरीन हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि मैंने देखा है कि कोलेजियम के पिछले तीन फैसलों में कोई कारण नहीं बताया गया है। क्या यह पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटना है? कानूनी थिंक-टैंक ‘विधि’ की ‘जेएएलडीआई’ पहल की एक रिपोर्ट के प्रकाशन पर आयोजित सम्मेलन बोलते हुए, जस्टिस भुइयां ने जोर दिया कि पदोन्नति के लिए कारण न बताने से अयोग्य उम्मीदवार न्यायपालिका में आ सकते हैं।
जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता का सवाल
जस्टिस भुइयां ने कहा कि इसके उलट, कारण न बताने से हम ऐसे लोगों के लिए भी न्यायपालिका में आने का रास्ता बनाते हैं जो बाद में लोगों के समूहों को ‘चींटियां’ कह सकते हैं और ऐसी बातें कह सकते हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक हैं और संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को आने से रोकने के लिए कुछ चर्चा होनी चाहिए, कुछ कारण बताए जाने चाहिए।
नफरत फैलाने वाले भाषण का मुद्दा
जस्टिस भुइयां ने कहा कि हाल ही में एक हाईकोर्ट के जज ने ऐसी बातें कही थीं। हालांकि भुइयां ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व जज ने 2024 में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में अपनी बातों से विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने उनके ‘हेट स्पीच’ (नफरत फैलाने वाले भाषण) के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पिछले तीन बयानों में जजों के प्रमोशन की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं बताया गया था।
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