उपराज्यपाल vs सरकार: किरण बेदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस MLA को जारी किया नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की अपील पर पुडुचेरी से कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायणन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल किरण बेदी ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल के पास सरकार के रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।

SC issues notice to Congress MLA K Lakshminarayanan on an appeal filed by Puducherry Lt Governor (LG) Kiran Bedi against the Madras HC order which had said that LG can’t interfere in day-to-day administrative functions of the Union Territory when an elected government is in place pic.twitter.com/rCT5v2e0On