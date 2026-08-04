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सीएपीएफ अधिनियम संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का उल्लंघन करता है और इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

सीएपीएफ अधिनियम संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले को दरकिनार करके बनाया गया है, जिसमें सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर रोक और कम करने को कहा गया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और विजय बिश्नोई की पीठ से संजय प्रकाश सहित सीएपीएफ के 34 अधिकारियों की ओर से दाखिल याचिका में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ-साथ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। पीठ ने मामले में विचार कर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में कहा गया कि पिछले साल 23 मई, 2025 को पारित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएफीएफ के कैडर में एसएजी यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड स्तर तक प्रतिनियुक्ति के लिए तय पदों को एक निश्चित समय-सीमा (जैसे दो साल) के भीतर धीरे-धीरे कम करने का आदेश दिया था। फैसले में कहा गया था कि सीएपीएफ को न केवल नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देने के मकसद से, बल्कि कैडर समीक्षा सहित कैडर से जुड़े सभी मामलों के लिए ऑर्गनाइज्ड ग्रुप-ए सर्विसेज का हिस्सा माना जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि फैसले के बाद संसद द्वारा बनाए गए सीएपीएफ अधिनियम 2026 में कोर्ट के किसी भी फैसले के ऊपर इस कानून को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सीएपीएफ एक्ट 2026 असल में विधायी आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के असर को खत्म करने की कोशिश है, जिससे शक्तियों के बंटवारे के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है।

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