सवर्ण आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, रोक लगाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण (General Reservation) देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने को सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया है।

Supreme Court issues notice to Centre on pleas challenging the constitutional amendment that gives 10 per cent reservation in jobs and education for economically weaker section of the general category. pic.twitter.com/4IlZnkT4RT