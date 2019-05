ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने से जुड़ी एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सरकार से एक कानून अथवा गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई है। इससे पहले फरवरी माह में इसी तरह की एक सुनवाई में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपने कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

Supreme Court issues notice to Centre on a plea seeking framing of guidelines by the government to regulate the functioning of online media streaming platforms like Netflix and Amazon Prime Video. pic.twitter.com/0lfaCDwEJP