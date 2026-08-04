उत्तराखंड बार सदस्यों की याचिका पर बीसीआई को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद के गठन में बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को सुनते हुए बताया कि बीसीआई का प्रस्ताव अधिवक्ता अधिनियम 1961 और संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव के बाद राज्य विधिज्ञ परिषद के गठन के तौर-तरीके में बदलाव किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद 10 चुने हुए सदस्यों की याचिका पर यह आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिका में बीसीआई द्वारा जुलाई में जारी उस प्रस्ताव और सर्कुलर को चुनौती दी थी, जिसके तहत चुनाव पूरे होने के बाद चुने हुए राज्य विधिज्ञ परिषद के गठन के तरीके में बदलाव किया है। पीठ ने उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के चुने हुए सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद नोटिस जारी किया।
पीठ ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और बीसीआई को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता कुलदीप कुमार और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में बीसीआई द्वारा जारी 19 जुलाई के प्रस्ताव और उसके बाद 21 जुलाई को जारी सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि बीसीआई द्वारा उठाया गया कदम अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3(2)(बी) के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद-14, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं। याचिका में दावा किया गया कि उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बनाई गई एक हाई-पावर्ड चुनाव समिति की देखरेख में हुए थे। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव के नतीजे 28 फरवरी को घोषित किए गए और 13 मार्च को उत्तराखंड गजट में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किए गए, जिससे चुने हुए सदस्यों को पद संभालने का कानूनी अधिकार मिल गया। याचिका में कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3(2)(बी) में राज्य विधिज्ञ परिषद के लिए अधिकतम 25 चुने हुए सदस्यों का प्रावधान है, जहां वोटर्स (वकीलों) की संख्या 10,000 से अधिक हो।
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