नई कार के लिए थर्ड पार्टी बीमा की अवधि 4 साल और दोपहिया के लिए 6 साल करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि को 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए 6 साल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बताया कि भारतीय सड़कों पर लगभग 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि को ‌4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए ‌6 साल तक करने का ‌निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्देशों के अनुसार फिलहाल कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की अवधि 3 साल और दो-पहिया वाहनों के लिए 5 साल है।

थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि बढ़ाना जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने थर्ड पार्टी बीमा की अवधि बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा कि ‘आठ साल पहले जारी इस निर्देश के बावजूद, कई वाहन बिना बीमा के हैं।’ पीठ ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा ) और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस करोल ने आदेश में कहा कि ‘8 साल पहले दिए गए निर्देश के बाद भी, बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के हैं। हालांकि इरडा और जीआईसी ने सिफारिश की है कि इस अवधि को न बढ़ाया जाए, लेकिन हमारा मानना ​​है कि सड़क सुरक्षा के हित में इस अवधि को एक साल बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से, नई कारों के लिए 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए छह साल अवधि के लिए थर्ड-पार्टी बीमा खरीदना अनिवार्य होगा।’ शीर्ष अदालत ने इरडा को इस आदेश को लागू करने के लिए तुरंत जरूरी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

बीमा व्यवस्था की अनिवार्यता पेट्रोल-डीजल को वैध बीमा स्थिति से जोड़ने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा अनिवार्य बीमा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य निर्देश भी जारी किए। पीठ ने ‌निर्देश दिया कि हाईवे और सड़कों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डेटाबेस और वाहन पोर्टल के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने तकनीकी एकीकरण के माध्यम से पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति को वैध बीमा स्थिति से जोड़ने का भी सुझाव दिया, ताकि बीमा नवीनीकरण होने तक बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन देने से मना किया जा सके। पीठ ने कहा कि यह एकीकरण बिना बीमा वाले वाहनों के लिए ई-चालान अपने आप जेनरेट करने के साथ-साथ तेज गति और रेड-लाइट जंपिंग जैसे मौजूदा ट्रैफिक उल्लंघनों का पता लगाने में भी मददगार साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य पुलिस कर्मियों को बीमा डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जुड़े हैंडहेल्ड डिवाइस या डाउनलोड करने योग्य एप्लिकेशन दिए जाएं ताकि वे वास्तविक समय में इंश्योरेंस की स्थिति की जांच कर सकें और मौके पर ही चालान जारी कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के विवाद से संबंधित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए देश भर में मोटर वाहन बीमा कवरेज से जुड़ी सिस्टम की कमियों पर ध्यान देने के लिए कार्यवाही का दायरा बढ़ाया। पीठ ने देखा कि कार्यवाही के दौरान दो बड़े सवाल सामने आए, पहला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 का बड़े पैमाने पर पालन न होना, जो सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा को अनिवार्य करती है, और दूसरा एक जैसी मोटर बीमा पॉलिसी संरचना की जरूरत जो थर्ड-पार्टी जोखिमों के अलावा वाहन में सवार लोगों को भी कवर करे।

बिना बीमा के वाहनों की चिंता बगैर बीमा के 56 फीसदी वाहन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन नहीं होने पर चिंता जाहिर की और कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सड़कों पर चलने वाले लगभग 56 फीसदी वाहनों का बीमा नहीं है। पीठ ने कहा कि 30.48 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैध बीमा नहीं है। पीठ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को अक्सर मुआवजे के लिए ‘दर-दर भटकना’ पड़ता है, खासकर तब जब दोषी वाहन के पास कोई बीमा कवर न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटरू वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत अनिवार्य बीमा का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा‌ मिले, बल्कि यह भी है कि उन्हें लंबे समय तक चलने वाले कानूनी मुकदमों में न उलझना पड़े। फैसले में कहा गया है कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में भारत में 4.87 लाख से अधिक सड़क हादसे हुए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बिना बीमा वाले वाहनों की समस्या दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके परिवारों की मुश्किलों को और बढ़ा देती है।