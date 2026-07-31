Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीईसी नियुक्ति मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं, फैसला सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष भेजने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार ने शीर्ष अदालत से इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ के समक्ष भेजने का आग्रह किया है।

सीईसी नियुक्ति मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं, इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षति रख लिया। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपांकर दख्या और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने की संसद की विधायी शक्ति के दायरे जुत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ‘संदर्भ (बड़ी पीठ के पास भेजने) के प्रश्न पर हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। सभी पक्षकार लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ के समक्ष भेजने का आग्रह किया। भारत सरकार के अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत से कहा कि ‘कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद-324 की व्याड़े अहम सवाल उठाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:यह नहीं माना जा सकता कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे-केंद्र

क्या मंत्री चुनते समय बाहरी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए

सुनवाई के दौरान अपनी दलील में सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की अपनी गरिमा है। उन्होंने पीठ से कहा कि अगर प्रधानमंत्री के फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे हमेशा बुरे इरादे से लिया गया फैसला माना जाता है, तो ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि अपनी कैबिनेट चुनते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए?

संविधान पीठ के समक्ष भेजने की मांग का विरोध

कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने के केंद्र की मांग का विरोध किया। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि ‌अनुच्छेद 145(3) के तहत हर संवैधानिक चुनौती को बड़ी पीठ को भेजना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी कानून की पहली बार जांच हो रही है। उन्होंने पीठ से कहा कि किसी मामले में कानून का कोई अहम सवाल उठता है या नहीं और उसे बड़ी पीठ ‌को भेजा जाना चाहिए या नहीं, इस पर पहले भी कई मामलों में फैसला हो चुका है। अगर कानून से जुड़ा सवाल संविधान पीठ पहले ही तय कर चुकी है।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या फैसला लिया?
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष भेजने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।