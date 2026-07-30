यह नहीं माना जा सकता कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे-केंद्र

प्रभात कुमार नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कहा कि

प्रभात कुमार नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कहा कि ‘कोई संवैधानिक अदालत किसी मामले की सुनवाई की शुरुआत नहीं कर सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे। केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 2023 में बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए यह दलील दी।

कानूनी दलीलें जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इस आधार पर चयन समिति के गठन को अमान्य करना कि प्रधानमंत्री और कार्यपालिका गलत नीयत से काम करेंगे, चुने हुए संस्थानों में रखे गए संवैधानिक भरोसे को कमजोर करेगा।’ यह कानून मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 तब बनाया गया था जब संविधान पीठ ने मार्च 2023 में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक निर्वाचन आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) वाली एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए। इस कानून के तहत निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति से देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर रखा गया है। नये कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होने का प्रावधान किया गया है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं में कहा गया चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

संविधान पीठ में बहस बहस की शुरुआत करते हुए, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत से कहा कि याचिकाओं में ‘अनूप बरनवाल फैसले से जुड़े मुद्दों में महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल शामिल हैं, जिन पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करना चाहिए। उन्होंने संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ‘ऐसा कोई मामला नहीं है कि संसद के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि पद के दुरुपयोग या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता करने के किसी भी आरोप को तथ्यों के आधार पर साबित करना होगा।

सीजेआई के बाहर रखने पर सवाल हालांकि, इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि ‘सीजेआई सीबीआई निदेशक जैसे पदों के लिए चयन समितियों का हिस्सा होते हैं। सोच यह थी कि लोकतंत्र में मुख्य निर्वाचन ‌आयुक्त का पद सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है।’ जस्टिस दत्ता ने आगे सवाल किया कि ‘क्या निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति से सीजेआई को बाहर करने के संसद के फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है, खासकर जब दूसरे उच्च संवैधानिक पदों के मामले में संसद का तरीका अलग रहा है। इसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ‘संसद के विधायी फैसले को सिर्फ इसलिए गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई दूसरा तरीका भी संभव था। उन्होंने कहा कि संसद की आवाज नहीं दबाई जा सकती।’

मामले की सुनवाई भविष्य में इसी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले को संविधान पीठ के पास भेजने पर जोर दिया और कहा कि अनूप बरनवाल मामले में सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था बताई गई थी, न कि कोई बाध्यकारी संवैधानिक कानून बनाया गया था जो अनुच्छेद 324 के तहत संसद की विधायी शक्ति को सीमित करता हो। मेहता ने कई संवैधानिक सवाल उठाए, जैसे कि क्या अनुच्छेद 324 के तहत बने कानून को सिर्फ‌ इसलिए अमान्य किया जा सकता है क्योंकि संसद ने चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश जैसे किसी ‘बाहरी व्यक्ति’ को शामिल नहीं किया? क्या संसद की विधायी शक्ति पर छिपी हुई सीमाएं मानी जा सकती हैं ? और क्या कानून की वैधता की जांच करते समय अदालतें संवैधानिक अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग या दुर्भावनापूर्ण इरादे का अनुमान लगा सकती हैं।

तो क्या मंत्री चुनते समय किसी बाहरी व्यक्ति से सलाल लेनी चाहिए- सॉलिसिटर जनरल

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की अपनी गरिमा है। उन्होंने पीठ से कहा कि ‘अगर प्रधानमंत्री के फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे हमेशा बुरे इरादे से लिया गया फैसला माना जाता है, तो ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि अपनी कैबिनेट चुनते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए?’ उन्होंने पीठ से कहा कि मुद्दा यह है कि क्या राज्य का एक अंग यह मान सकता है कि दूसरे संवैधानिक अंग के फैसले हमेशा बुरे इरादे से लिए जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि चयन समिति में कार्यपालिका के पास संख्या बल अधिक है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि ‘मेरा सवाल यह है कि क्या राज्य का कोई अंग इस आधार पर आगे बढ़ सकता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री बुरे इरादे से काम करेंगे, लोकतंत्र के हित में काम नहीं करेंगे या संवैधानिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास संख्या बल अधिक है।’ उन्होंने कहा कि एक बार जब अदालत यह मान लेती है कि वैधानिक समिति अपर्याप्त है, तो दो चीजें हो रही हैं, पहला संसद की समझ पर शक किया जा रहा है और दूसरा संवैधानिक भरोसे के सिद्धांत पर भी शक किया जा रहा है।

कोर्ट का निर्णय सुरक्षित मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 2023 में बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं, इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षति रख लिया। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार को अपना-अपना लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ‘संदर्भ (बड़ी पीठ के पास भेजने) के प्रश्न पर हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। सभी पक्षकार अपना-अपना लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं।’ इससे पहले, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ के समक्ष भेजने का आग्रह किया। भारत सरकार के अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत से कहा कि ‘कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने की संसद की विधायी शक्ति के दायरे जुड़े अहम सवाल उठाए गए हैं।’

संविधान पीठ के समक्ष भेजने की मांग का विरोध

कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने के केंद्र की मांग का विरोध किया। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि ‌अनुच्छेद 145(3) के तहत हर संवैधानिक चुनौती को बड़ी पीठ को भेजना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी कानून की पहली बार जांच हो रही है। उन्होंने पीठ से कहा कि किसी मामले में कानून का कोई अहम सवाल उठता है या नहीं और उसे बड़ी पीठ ‌को भेजा जाना चाहिए या नहीं, इस पर पहले भी कई मामलों में फैसला हो चुका है। अगर कानून से जुड़ा सवाल संविधान पीठ पहले ही तय कर चुकी है, तो उसे दोबारा रेफर करने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने तर्क किया कि केंद्र सरकार ने मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का आग्रह तब किया है, जब मामले की कई तारीखों पर अच्छी तरह सुनवाई हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बड़ी पीठ के समक्ष मामले को भेजने का आग्रह सरकार ने पहली बार 28वीं सुनवाई में ही की। साथ ही कहा कि सरकार अपने लिखित जवाब में इसकी मांग नहीं की थी।