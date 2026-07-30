सीईसी नियुक्ति मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष भेजने के फैसले को सुरक्षित रखा है। केंद्र सरकार ने इस मामले में संविधान पीठ से सुनवाई की मांग की है। सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री कैबिनेट चयन में बाहरी सलाह लें।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं, इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षति रख लिया। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपांकर दख्या और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने की संसद की विधायी शक्ति के दायरे जुत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ‘संदर्भ (बड़ी पीठ के पास भेजने) के प्रश्न पर हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। सभी पक्षकार लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ के समक्ष भेजने का आग्रह किया। भारत सरकार के अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत से कहा कि ‘कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद-324 की व्याड़े अहम सवाल उठाए गए हैं।

क्या मंत्री चुनते समय बाहरी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए सुनवाई के दौरान अपनी दलील में सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की अपनी गरिमा है। उन्होंने पीठ से कहा कि अगर प्रधानमंत्री के फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे हमेशा बुरे इरादे से लिया गया फैसला माना जाता है, तो ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि अपनी कैबिनेट चुनते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए?

संविधान पीठ के समक्ष भेजने की मांग का विरोध कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने के केंद्र की मांग का विरोध किया। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि ‌अनुच्छेद 145(3) के तहत हर संवैधानिक चुनौती को बड़ी पीठ को भेजना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी कानून की पहली बार जांच हो रही है। उन्होंने पीठ से कहा कि किसी मामले में कानून का कोई अहम सवाल उठता है या नहीं और उसे बड़ी पीठ ‌को भेजा जाना चाहिए या नहीं, इस पर पहले भी कई मामलों में फैसला हो चुका है। अगर कानून से जुड़ा सवाल संविधान पीठ पहले ही तय कर चुकी है।