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मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की अपील की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नमाज के लिए प्रस्तावित स्थान विवादित स्थल से दूर है। वरिष्ठ वकील ने प्रशासन की योजना पर सवाल उठाया। मामले की सुनवाई अगले दिन जारी रहेगी।

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की तत्काल अपील पर सुनवाई की। अपील में आरोप लगाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नमाज पढ़ने के लिए तय की गई दूसरी जगह विवादित जगह से बहुत दूर है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि प्रस्तावित दूसरी जगह की विवरण वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी के साथ क्यों नहीं दिया गया। मुस्लिम याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने पीठ को बताया कि उनके पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जगह पहचानी है, वह भोजशाला कॉम्प्लेक्स से करीब 1.3 किलोमीटर दूर है और कलेक्टर ने एक आदेश दिया है कि सिर्फ वही जगह अलॉट की जाएगी। इन दलीलों का जवाब देते हुए, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि इस पर फिर से बातचीत हुई है और एक दूसरी दूसरी जगह की पहचान कर ली गई है। हालांकि, अहमदी ने इस पर एतराज़ जताया और कहा कि नई प्रस्तावित जगह और भी दूर है और शराब बनाने वाले इलाके का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भोजशाला के पास एक दरगाह है और उसके सामने खुली जमीन है जिसे शुक्रवार की नमाज के लिए अलॉट किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एक कम्युनिटी के लोगों को दूसरे कम्युनिटी के लोगों द्वारा ‘धमकाया’ नहीं जाना चाहिए। पीठ मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगी।

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