‘जानने के अधिकार’ याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित याचिका पर छह सप्ताह का समय दिया है। याचिका में उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता और प्रमाणन के साथ-साथ वितरणकर्ताओं और विक्रेताओं की जानकारी जानने का अधिकार मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया। याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता और सर्टिफिकेशन के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर की जानकारी के बारे में जानने का अधिकार है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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