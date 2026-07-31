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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉ. मनमोहन सिंह बेदाग साबित : पिंकू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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झारखंड कांग्रेस सचिव मनोज सहाय पिंकू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ. मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में कानूनी राहत का स्वागत किया। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, जिससे डॉ. सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो गई। सहाय ने उन्हें ईमानदार और प्रभावशाली नेता बताया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉ. मनमोहन सिंह बेदाग साबित : पिंकू

कोडरमा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज सहाय पिंकू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली कानूनी राहत का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्रवाई समाप्त कर दी है, जिससे उनके ऊपर लगे आरोपों का कानूनी अंत हो गया। मनोज सहाय ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित, ईमानदार और प्रभावशाली नेतृत्व के प्रतीक थे। विश्व के महान अर्थशास्त्रियों में शुमार डॉ. सिंह ने आर्थिक संकट के दौर में देश को नई दिशा दी और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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उनके नेतृत्व में कई जनकल्याणकारी योजनाएं और आर्थिक सुधार लागू हुए, जिन्होंने देश के विकास की मजबूत नींव रखी।उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. मनमोहन सिंह के सफल कार्यकाल को विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों और दुष्प्रचार के माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि समय के साथ न्यायिक प्रक्रिया में इन आरोपों की सच्चाई सामने आई और अंततः डॉ. मनमोहन सिंह बेदाग साबित हुए। मनोज सहाय ने कहा कि देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व डॉ. मनमोहन सिंह को एक महान अर्थशास्त्री, दूरदर्शी नेता और ईमानदार राजनेता के रूप में सदैव याद रखेगा।

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