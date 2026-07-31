एएसडी उपचार मामले में केंद्र को चार हफ्ते का समय मिला
सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के लिए स्टेम सेल ‘थेरेपी’ संबंधी मामले में केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय से विस्तार से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि सरकार अदालत के आदेशों का पालन कैसे करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के लिए स्टेम सेल ‘थेरेपी’ से जुड़े मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गुरुवार को केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ के समक्ष गुरुवार को यह मामला आया। पीठ ने पाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के फैसले में दिए गए निर्देशों के पालन से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया गया है। पीठ ने गौर किया कि हलफनामे में सिर्फ फैसले के एक पैराग्राफ में अदालत द्वारा दिए गए निर्देश का जिक्र है।
पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आपको और कितना समय चाहिए? इस पर भाटी ने तीन हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया। पीठ ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में खासतौर पर यह बताना होगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के लिए स्टेम सेल ‘थेरेपी’ से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों को सरकार किस तरह लागू करने का इरादा रखती है।
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