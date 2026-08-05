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Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने 274 एकड़ जमीन गुरुग्राम नगर निगम को सौंपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने जीते जी हैदरपुर में 274 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक गुरुग्राम नगर निगम को वापस कर दिया है। कोर्ट ने इसे 'शामलात देह' घोषित करते हुए निजी संपत्ति मानने से इनकार किया। यह निर्णय जमीन के कानूनी विवाद को सुलझाते हुए 1985 से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत है।

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने 274 एकड़ जमीन गुरुग्राम नगर निगम को सौंपी

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरुग्राम के हैदरपुर में 274 एकड़ से ज्यादा विवादित जमीन का मालिकाना हक गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) को वापस दे दिया। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन ‘शामलात देह’ (गांव की साझा जमीन) है और इसे सिर्फ इसलिए निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता क्योंकि राजस्व अभिलेखों में गांव के मालिकों (प्रोप्राइटर) के नाम दर्ज हैं। शीर्ष ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2007 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें इस जमीन पर निजी मालिकाना हक के दावों को मान्यता दी गई थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह जमीन हरियाणा कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के तहत आती है। कोर्ट ने वजीराबाद की तत्कालीन ग्राम पंचायत के पक्ष में 13 सितंबर, 1955 को हुए म्यूटेशन (स्वामित्व परिवर्तन) को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बाद में गुरुग्राम नगर निगम के गठन के साथ ही ग्राम पंचायत के अधिकार उसे ट्रांसफर हो गए।

‘जमीन अब नया सोना बन गई’

अपने 85 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि जमीन ‘नया सोना’ बन गई है, खासकर गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों में, जिससे गांव की साझा जमीन को लेकर विवाद और ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि गांव की ऐतिहासिक साझा जमीन अपनी कानूनी पहचान सिर्फ इसलिए नहीं खो सकती क्योंकि राजस्व अभिलेख में मालिकों या ‘पट्टियों’ (जमीन के हिस्सों) के नाम दिखाई देते हैं।

यह था मामला

यह विवाद गुरुग्राम में वजीराबाद से सटे हैदरपुर गांव की 436 बीघा और 18 बिस्वा जमीन से जुड़ा है। हैदरपुर एक ऐसा गांव है जहां कोई आबादी नहीं है। पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स कानून बनने के बाद, मार्च 1954 में जारी सरकारी आदेश के तहत सितंबर 1955 में यह जमीन वजीराबाद ग्राम पंचायत के नाम कर दी गई थी। यह कानूनी लड़ाई 1985 में शुरू हुई, जब वजीराबाद के चार निवासियों ने हरियाणा कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 13ए के तहत कार्यवाही शुरू की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरुग्राम का कौन सा विवादित जमीन वापस दी गई है?
गुरुग्राम के हैदरपुर में 274 एकड़ से ज्यादा विवादित जमीन का मालिकाना हक वापस दिया गया है।
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