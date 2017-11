झटकाः सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में 'पदमावती' की रिलीज रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पदमावती को लेकर उच्च पदों पर आसीन लोगों द्वारा की गयी टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए आज कहा कि यह बयान फिल्म के संबंध में पहले से धारणा बनाने जैसे हैं क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अभी तक उसे प्रमाणित नहीं किया है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति ए़ एम़ खानविलकर और न्यायमूर्ति डी़ वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने विदेश में फिल्म की रिलीज रोकने का निर्देश निमार्ताओं को देने की मांग करने वाली ताजा याचिका खारिज कर दी।

Supreme Court dismisses petition filed by a lawyer, Manohar Lal Sharma, seeking stay on the release of film #Padmavati pic.twitter.com/jOhwRpRYNE