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कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला बंद कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 27 दिसंबर 2024 को हुआ था। न्यायालय ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मनमोहन सिंह और अन्य को बरी कर दिया। मामला 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक से संबंधित था।

कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी आपराधिक मामला बुधवार को बंद कर दिया और उन्हें आरोपी के रूप में तलब करने वाले आदेश रद्द कर दिए। पूर्व प्रधानमंत्री का 27 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था और अब इस हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामले में औपचारिक रूप से बरी हो गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह और अन्य को क्लीन चिट दिए जाने संबंधी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। वर्ष 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित कथित कोयला घोटाले में एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और तीन अन्य लोगों को आरोपी के रूप में तलब किया था।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हस्तक्षेप करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। यह मामला 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक, मेसर्स हिंडाल्को के आवंटन से संबंधित है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पास ही कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था।

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