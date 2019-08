SC से चिदंबरम को बड़ा झटका, दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ अपील खारिज

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कोर्ट ने चिदंबरम द्वारा सीबीआई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील से उचित कोर्ट में नियमित जमानत दाखिल करने को कहा।

Supreme Court asks P Chidambaram to move regular bail before appropriate court. SC says the petition became infructuous since Chidambaram had been arrested on August 21. https://t.co/p36qgW0jUp