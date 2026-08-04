Delhi News: बिना थर्ड पार्टी बीमा के नहीं मिलेगा ईंधन : सुप्रीम कोर्ट
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में केंद्र को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पेट्रोल
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में केंद्र को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को ईंधन देने से मना किया जा सके। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट पर विचार करना चाहिए और उसे तैयार करना चाहिए, जिसके तहत गाड़ियों के लिए ईंधन को वैध इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ा जाए। ऐसा न होने पर, संबंधित गाड़ी को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा, जब तक कि वैध इंश्योरेंस न मिल जाए।
कोर्ट ने कहा कि ईंधन न देने के इस कदम के दो फायदे होंगे। पहला, इससे बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों की पहचान करने में मदद मिलेगी और दूसरा, इससे इन गाड़ियों के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि उनके पास वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस स्टेटस हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट एमवीए की धारा-146 के कानूनी आदेश का जमीनी स्तर पर पालन सुनिश्चित करेंगे। यह ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ( एएनपीआर) कैमरों के इस्तेमाल से किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सैद्धांतिक रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
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