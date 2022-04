काबू में है कोरोना, दो सप्ताह के भीतर जेल में सरेंडर करें कैदीः सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की स्थिति में अब सुधार हुआ है इसलिए अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि कैदियों की पैरोल की अवधि को बढ़ाया जाए। इसलिए दो सप्ताह के जेल में सरेंडर करें।

