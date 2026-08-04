बार काउंसिल ‘पुरुषों के क्लब’ बन गए हैं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों को शामिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि बार काउंसिल तेजी से 'पुरुषों के क्लब' बनते जा रहे हैं। कोर्ट ने महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
यह देखते हुए कि स्टेट बार काउंसिल तेजी से ‘पुरुषों के क्लब’ बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे हर राज्य बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों को शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शामिल की जाने वाली दो महिला सदस्य, हाईकोर्ट की पूर्व महिला जजों या बार की सीनियर महिला सदस्यों में से चुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में आदेश दिया था कि राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर चुनी गई महिलाओं की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पीठ ने 10 प्रतिशत तक सीटें भरने के लिए ‘को-ऑप्शन’ (शामिल करने) के तरीके की इजाज़त दी थी।सुप्रीम
कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ उन मामलों की सुनवाई कर रही थी जो राज्यबार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटियों में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पहले दिए गए निर्देशों को लागू करने से जुड़े थे। पीठ ने कहा कि हमारी राय में, इससे राज्य बार काउंसिल के कामकाज में निष्पक्षता, आजादी और पारदर्शिता आएगी।
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