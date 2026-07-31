दुष्कर्म की जांच से असंतुष्ट परिजनों ने विरोध याचिका दाखिल की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम की एक अदालत को निर्देश दिया कि वह तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म की जांच से असंतुष्ट उसके परिवार द्वारा दायर विरोध याचिका पर विचार करे। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट निष्पक्ष रूप से विरोध याचिका पर जल्द फैसला ले और कानून के अनुसार आगे बढ़े।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुरुग्राम की एक अदालत को निर्देश दिया कि वह तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म की जांच से असंतुष्ट उसके परिवार द्वारा दायर विरोध याचिका पर विचार करे। मुख्य जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। पीड़िता के परिवार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे इस अदालत द्वारा गठित तीन महिला आईपीएस अधिकारियों वाली विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने ट्रायल कोर्ट में विरोध याचिका दायर की है। पीठ ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह निष्पक्ष रूप से विरोध याचिका पर जल्द फैसला ले और कानून के अनुसार आगे बढ़े।

मुआवजा संबंधी अर्जी पर भी फैसला करे सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया कि वह बच्ची के परिवार को मुआवजा देने की अर्जी पर फैसला करे और परिवार को सभी संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने पर विचार करे, ताकि वे अदालत की मदद कर सकें।

मेडिकल लापरवाही मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विचार पीठ ने कहा कि मेडिकल लापरवाही और उसमें उनकी मिलीभगत के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के मुद्दे पर मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा। इसने कहा कि राज्य सरकार उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है।

हरियाणा पुलिस को लगाई थी फटकार शीर्ष अदालत ने 11 मई को गुरुग्राम कोर्ट के समक्ष एसआईटी की जांच रिपोर्ट दायर करने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने यह आदेश बच्ची के पिता द्वारा मामले की एसआईटी जांच के लिए दायर अर्जी पर दिया। इससे पहले, पीठ ने दुष्कर्म के इस चौंकाने वाले मामले में हरियाणा पुलिस और गुरुग्राम की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के ‘शर्मनाक’, ‘लापरवाह’ और ‘संवेदनहीन’ रवैये पर फटकार लगाई थी।