पर्यावरण मुआवजे को एक जैसे दिशा-निर्देश बनाए केंद्र
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत प्रदूषण फैलाने वालों से पर्यावरण मुआवजा वसूलने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा। न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। अदालत ने प्रभावी कानून और नियामक प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों से पर्यावरण मुआवजा लगाने और वसूलने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करे। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हलफनामा दाखिल करने और नियमों को बनाने और जारी करने में हुई प्रगति की जानकारी रिकॉर्ड पर रखने को भी कहा। पीठ ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन को संस्थागत रूप देने के लिए न सिर्फ मजबूत कानूनों की जरूरत है, बल्कि उनके सही ढंग से लागू होने के लिए असरदार नियामक प्रणाली और जवाबदेही की भी जरूरत है।
अदालत ने कहा कि संवैधानिक अदालतों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की यह पक्का करने में अहम भूमिका है कि पर्यावरण कानूनों के तहत बनाई गई कानूनी संस्थाएं सिर्फ कागजों पर ही न रहें, बल्कि उनका गठन हो, उनमें पर्याप्त स्टाफ हो और वे ठीक से काम करें।
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